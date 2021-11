Futuros apontam para abertura mista na Europa

Os futuros das acções europeias estão a negociar mistos na pré-abertura de sessão desta sexta-feira, em contraciclo com as perdas registadas durante a madrugada na sessão asiática.

Os investidores estão ainda a digerir o anúncio da data de início da retirada gradual de estímulos monetários da Reserva Federal norte-americana.



Neste momento, os futuros do Stoxx 50, índice que agrupa as 50 maiores empresas da Europa, estão a cair ligeiramente, enquanto a bolsa nacional está a registar ganhos na pré-abertura. Os futuros do norte-americano S&P 500 estão a encolher também a ligeiramente.



Na Ásia, registaram-se quedas na bolsa do Japão, que encerrou a cair 0,12%.



A Fed anunciou que vai iniciar, ainda no final de Novembro, a retirada de estímulos, que se aguardava há já algum tempo. Depois das reduções de 30 mil milhões USD até ao final do ano, a autoridade monetária norte-americana considera "apropriado" prosseguir com reduções mensais de 15 mil milhões USD na compra de activos em 2022.



A previsão da Fed é que o programa de compra de estímulos possa terminar em sete meses.



Já o Banco de Inglaterra manteve a taxa directora inalterada, apesar da subida da inflação e dos receios de que uma alteração na actuação dos bancos centrais possa agitar as bolsas em todo o mundo.