Futuros apontam para abertura mista com atenções viradas para a guerra da Ucrânia

Os futuros apontam para uma abertura cautelosa nas praças europeias, numa altura em que todas as atenções continuam viradas para a guerra na Ucrânia. Enquanto os futuros do Stoxx 50 apontam para uma valorização de 0,05%, os futuros do inglês FTSE, cedem 0,243%.

De acordo o jornal Negócios, a bolsa de Moscovo continuará encerrada, à semelhança daquilo que tem acontecido nas sessões anteriores.

Com o número de sanções que visam a Rússia a aumentar, todos os desenvolvimentos ligados ao conflito, nomeadamente sobre os avanços do regime de Vladimir Putin em solo ucraniano, são analisados à lupa.

Na Ásia, a sessão decorreu com ganhos, ainda em reacção às palavras de Jerome Powell, o líder da Fed, que demonstrou que vê com bons olhos uma subida das taxas de juro de 25 pontos base ainda este mês.