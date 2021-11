Futuros apontam para abertura em baixa na Europa

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar em terreno negativo na pré-abertura desta sexta-feira, aos receios dos investidores de que a nova variante de COVID-19, que apareceu na África do Sul, possa ser resistente às vacinas e provocar uma nova vaga da pandemia em todo o mundo.



Na pré-abertura, o Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores empresas da Europa, regista uma queda acentuada de 2,49%, depois de os investidores terem demonstrado apetite para o risco e, esta quinta-feira, pintaram os mercados da Europa a verde.

Na Ásia, onde a sessão já está encerrada, as bolsas negociaram no 'vermelho'. No Japão, o Nikkei e o Topix fecharam em queda, com perdas de 2,53% e 2,01%, respectivamente. O Hang Seng, em Hong Kong, caiu 2,70%, enquanto a bolsa de Xangai fechou a ceder 0,74%.