Futuros apontam para abertura cautelosa após as quedas desta segunda-feira

Os investidores continuam de olhos postos nos desenvolvimentos ligados à tensão entre a Rússia e a Ucrânia, numa altura em que continuam os esforços diplomáticos de várias potências europeias, noticiou jornal de Negócios.



Os futuros das bolsas europeias antecipam um arranque de sessão em terreno negativo esta terça-feira, mas com perdas menos pronunciadas do que na sessão anterior. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 recuam 0,074%.



O chanceler alemão Olaf Scholz visita esta terça-feira Moscovo, estando marcada na agenda um encontro com Vladimir Putin. Antes disso, Scholz passou pela Ucrânia.



Além das questões geopolíticas, será divulgada a estimativa do PIB da zona euro no quarto trimestre, além dos números do emprego no bloco dos 27.



Na Ásia, a sessão decorreu em tons de vermelho. No Japão, o Nikkei recuou 0,79%, enquanto o Topix recuou 0,83%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,03% e em Hong Kong o Hang Seng cedeu 1,16%.