Futuros antecipam abertura a verde na Europa com atenções viradas para cimeira da NATO

Os investidores estão atentos a todos os desenvolvimentos ligados ao conflito na Ucrânia, num dia em que Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos, está em território europeu para participar na cimeira da NATO. O conflito na Ucrânia é o principal tema na agenda da reunião, segundo o Jornal de Negócios.

Além disso, a reabertura da bolsa de Moscovo, que volta a negociar esta quinta-feira, está também no centro das atenções. O índice MOEX esteve sem negociar desde dia 28 de Fevereiro, depois de chegar a afundar 45% no primeiro dia da invasão. No arranque, a bolsa de Moscovo reabriu em terreno positivo e, pouco depois da abertura, o MOEX somava ganhos de 11%. Ainda assim, trata-se de uma reabertura parcial, já que apenas estão a ser negociados 33 títulos de cotadas russas, incluindo a Gazprom. Os títulos da petrolífera estão a valorizar 19,8% neste regresso à negociação, a cotar nos 273,8 rublos.

Na Ásia, a sessão já está encerrada e decorreu de forma mista. No Japão, tanto o Topix como o Nikkei fecharam em terreno positivo, a valorizar 0,14% e 0,25%, respetivamente. Já em Hong Kong, o Hang Seng fechou a cair 0,82%. Já o Kospi cedeu 0,2%.