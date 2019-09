Fundos de investimento registados na CMC ascendem a 550 milhões USD

Os fundos de investimento listados na Comissão do Mercado de Capitais (CMC) como estando activo ascende a 172,4 mil milhões Kz, perto de 466 milhões USD, de acordo com cálculos do Mercado baseados no site da entidade.

Os dados disponíveis indicam ainda que, neste momento, estão em fase de comercialização três fundos, no valor de 31 mil milhões Kz, cerca de 84 milhões USD.

No total, entre fundos activos e em comercialização, o montante, em dólares, que está em fundos de investimento - também chamados de organismos de investimento colectivos (OIC) - atinge os 550 milhões USD, sendo que a esmagadora maioria diz respeito a produtos baseados em títulos de dívida pública.

Neste momento, de acordo com a informação disponível, estão activos dois fundos igualmente de dívida, mas com Obrigações do Tesouro indexadas: o BAI Indexação Cambial, com cinco mil milhões Kz, e o BFA Protecção, com 8,5 mil milhões USD.

De resto, o grosso do montante diz respeito a fundos com dívida não indexada, vistos como uma alternativa de poupança face às opções tradicionais, como os depósitos a prazo. Regra geral, as rentabilidades dos OIC são superiores às destas contas, mas há ainda necessidade de se divulgar a existência destes instrumentos.

Saiba mais na edição nº 224 do Jornal Mercado, já nas bancas.