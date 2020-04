Fundos de Investimento colectivo isentos do IVA

A medida tem como objectivo uniformizar o entendimento concernente a aplicação do Imposto Sobre o Valor acrescentado (IVA), relactivamente às operações de intermediação financeira, incluindo as descritas no anexo III, a que se refere a alínea i) do nº 1 do artigo 12º. do CIVA, “gestão dos Fundos de Investimentos Colectivo”.

A medida deve-se ainda à existência de um regime fiscal aplicável aos Fundos de Investimento Colectivo e a necessidade de se garantir a continua promoção e dinamização deste tipo de investimentos e tendo em conta que a implementação e correcta aplicação do Código do Imposto sobre o valor Acrescentado (CIVA), aprovado pela Lei nº7/19,de 24 de Abril, com alterações introduzidas pela lei nº17/19,de Agosto, carece de uma adequada e eficaz compreensão.