Fundos da BFA Gestão de Activos rendem 4,4 mil milhões Kz em dois anos

Em declarações ao Mercado, Luís Costa, director-geral da BFA Gestão de Activos, adianta que o BFA Oportunidades I, de 10 mil milhões Kz, lançado em 2017, com maturidade de um ano, fechou com ganhos de 1,8 mil milhões Kz, uma yield de 18%.

Já o Oportunidades II, de 2018, igualmente de um ano e composto por títulos do Tesouro, essencialmente, arrancou com 18 mil milhões e terminou em cerca de 20,6 mil milhões Kz.

Contas feitas, os dois fundos, destinados essencialmente ao mass market e que também estiveram cotados na Bodiva, renderam a quem neles investiu cerca de 4,4 mil milhões Kz.

Entretanto, de acordo com o director-geral, a BFA Gestão de Activos acaba de lançar dois novos fundos: o BFA Oportunidades III e o BFA Protecção (fundo indexado ao dólar norte-americano).

O primeiro, com maturidade de 18 meses, arranca com 18 mil milhões Kz, enquanto o segundo, de um ano e quatro meses, fechou a fase de comercialização com 8,5 mil milhões Kz.

A sociedade gestora está a olhar para outras oportunidades de investimento que possam surgir no mercado, sempre na perspectiva de dinamização do mercado de capitais em Angola, explicou Luís Costa.

