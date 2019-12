Fundo suíço superior a 271 ME vai apoiar cultura do cacau em Angola

Eliseu Gaspar fez o anúncio no Porto, à margem da segunda Conferência Económica de Mercados da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que contou com a participação de uma delegação angolana, chefiada pelo ministro do Comércio de Angola, Jofre Van-Dúnem.

Segundo Eliseu Gaspar, negociações com o fundo suíço resultaram na disponibilização deste financiamento para alavancar esse projecto em Angola.

“Esta delegação vai chegar a Angola no próximo dia 15 de janeiro e vamos lançar a cultura do cacau em Cabinda”, disse em declarações à rádio pública angolana o também delegado da Confederação Empresarial da CPLP em Angola.

Na sua intervenção, durante a conferência, o ministro do Comércio de Angola convidou os países participantes a juntarem-se a Angola no esforço de recuperação económica, enumerando algumas das políticas tomadas para melhorar o ambiente de negócios do país e promover a captação de investimento externo.