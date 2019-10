Fundo sobe previsão de crescimento do Brasil para 0,9% em 2019

De acordo com dados das Previsões Económicas Mundiais (‘World Economic Outlook’, WEO) hoje divulgadas, a instituição sediada em Washington reviu em alta as previsões da actualização do WEO de julho, quando estimava um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 0,8%.

Já para 2020, o FMI reviu em baixa as estimativas de forma mais acentuada, prevendo uma baixa de quatro décimas face à actualização de julho, data em que o FMI previu um crescimento de 2,4% do PIB brasileiro.

Os números contrastam com o crescimento registado no ano passado, de 1,1%.

A inflação projectada pelo FMI deverá ser de 3,8% em 2019 e 3,5% em 2020.

Para este ano, o Fundo realçou no seu relatório que o crescimento económico “regressou no segundo trimestre no Brasil, depois de uma contracção devida, em parte, a um desastre mineiro”, na barragem do Brumadinho, em Minas Gerais, cujos últimos dados registam 251 mortos.

Nas suas previsões, a instituição liderada por Kristalina Georgieva menciona a “queda abrupta” do crescimento económico mundial, salientando que “o abrandamento foi ainda mais pronunciado nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, incluindo o Brasil, Índia, México e Rússia”.