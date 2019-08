O valor representa mais 470 milhões USD do que no fim do primeiro trimestre deste ano, indicou.

De acordo com o relatório trimestral, entre Abril e Junho, o FP teve entradas brutas de capital de 192,47 milhões USD, dos quais 71,43 milhões em contribuições e 121 milhões em ‘royalties’ provenientes da Autoridade Nacional do Petróleo (ANO).