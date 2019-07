Fundo holandês visa PMEs na África Austral

A Buxeros Capital, um fundo de investimento de impacto social público-privado, estabeleceu uma presença na África do Sul com o objectivo de investir em PME de mercados emergentes na África Austral.

O director do Fundo, Corné Melissen, disse que a empresa foi estabelecida por um grupo de investidores holandeses bem conhecidos, em estreita cooperação com o Ministério Holandês de Relações Exteriores e com o Ministro de Comércio Exterior e Cooperação em Investimentos.

“O impacto social é um requisito importante, no entanto, revisaremos possíveis transacções de viabilidade económica e comercial. Nosso objectivo é investir em negócios sustentáveis ​​e modelos de negócios que agreguem valor às economias holandesa e local. Vamos actuar como co-investidor e parceiro para empreendedores com a ambição de expandir para mercados emergentes ”, ressalta o gestor, citado pelo Further Africa.