Funcionários da Jerónimo Martins detidos por corrupção

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária deteve esta manhã quatro pessoas pelas prática dos crimes de corrupção passiva e activa no sector privado e por branqueamento de capitais, noticia a TVI24.

Segundo o canal televisivo, dois altos funcionários do Pingo Doce foram detidos por corrupção passiva e dois responsáveis da empresa que fornece o peixe, por corrupção activa.

Os dois funcionários do supermercado terão recebido mais de um milhão de euros em subornos por parte da empresa fornecedora, de forma a afastar concorrentes com ofertas mais competitivas para a Jerónimo Martins. Assim, as duas partes lesaram financeiramente a empresa que gere o Pingo Doce.

O canal de televisão noticia que além destes quatro detidos, há ainda seis funcionários da Jerónimo Martins constituídos arguidos no processo. A investigação conta com um ano e as suspeitas foram participadas pela própria Jerónimo Martins.