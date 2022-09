Funcionamento do mercado de acções

O Mercado de Bolsa de Acções (MBA) foi oficialmente aberto em Angola a 9 de Junho de 2022, com a venda de 10% do capital que o Estado detinha indirectamente no Banco Angolano de Investimentos (BAI), através da Sonangol e da Endiama (Oferta Pública Inicial [OPV]).

Volvidos aproximadamente quatro meses foram efectuados 11 negócios, que resultaram na venda de 103 acções a preços diferentes, totalizando pelo menos 21,5 milhões de Kwanzas (50 mil USD) negociados.

Recentemente, decorreu a subscrição da Oferta Pública Inicial (OPV) do Caixa Angola, tornando-se assim na segunda instituição bancária no País a ser admitida no mercado de acções.

O funcionamento da bolsa de valores na compra e venda de acções inicia a partir do momento em que uma empresa, que busca capital para financiamento, coloca as acções que são parte dela na bolsa de valores para serem negociadas.

Para tal, os investidores devem registar-se (abertura de conta custódia) junto de um agente de intermediação.

Em Angola, os agentes intermediários ou intermediários financeiros autorizados estão cadastrados na Comissão do Mercado de Capitais (CMC).

Segundo pesquisa do Mercado, os agentes são representados pelos bancos, correctoras de valores mobiliários, distribuidoras de valores mobiliários e pelas sociedades gestoras de organismos de investimento colectivo, que colocam as ordens de compra e venda dos investidores na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).

Nos termos das regras da BODIVA, os agentes de intermediação dividem-se em membros de negociação, liquidação e membros associados, sendo estes integrantes do sistema de pagamentos de Angola, ou seja, têm de ser Instituições Bancárias. Estão cadastrados 22 bancos e duas correctoras de valores mobiliários.

utro passo para os investidores, é abertura de conta custódia (conta de registo individualizado que identifica os títulos ou outro instrumento financeiro do investidor registado na Central de Valores Mobiliários).

Chairman da sociedade correctora Lwei Brokers, Assis da Paixão, disse ao Mercado que a instituição que preside entra no mercado de acções assumindo o papel de intermediária de valores mobiliários, ou seja, tem estatuto legal para a compra e venda de acções em nome dos seus clientes.

investidor não residente, segundo o Guia de Investimento do Mercado de Valores Mobiliários, deve obrigatoriamente abrir uma conta num banco angolano, registado na CMC e membro de liquidação da BODIVA para processar as operações cambiais e a custódia de valores mobiliários.