França quer acordo até final da semana para candidato europeu a liderar FMI

Segundo a mesma fonte do Jornal Economico, Mário Centeno, ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, não está, assim, fora da corrida à liderança do FMI, conforme chegou a ser noticiado pela Bloomberg esta segunda-feira, 29 de Junho, dia em que arranca o processo de escolha para o próximo líder da instituição e durará até o dia 6 de setembro, dia em encerrarão as candidaturas. O novo diretor-geral será escolhido até 4 de Outubro.

A Bloomberg e o Financial Times noticiaram no início desta semana que na lista de cinco candidatos que estavam na lista para suceder a Christine Lagarde, teriam caído dois candidatos: Nadia Calviño e Mário Centeno, passando a constar apenas os nomes de Jeroen Dijsselbloem, antigo ministro das Finanças holandês e antecessor de Centeno na liderança do Eurogrupo, da búlgara Kristalina Georgieva, directora do Banco Mundial e do governador do Banco da Finlândia, Olli Rehn.

Paris acabou por desmentir a notícia avançada pela Bloomberg e pelo Financial Times que dava conta de que o ministro português das Finanças e a ministra espanhola tinham sido excluídos da lista de possíveis sucessores de Lagarde à frente do Fundo. As autoridades governamentais gaulesas garantem, assim, que permanecem na corrida à sucessão de Christine Lagarde cinco nomes.

Quanto à preferências, a Bloomberg avança que França está inclinada para apoiar Kristalina Georgieva sendo que a búlgara deverá também contar com o apoio dos EUA. Mas a sua candidatura obrigará a uma mudança nos estatutos do FMI, uma vez que actualmente nenhum director com mais de 65 anos pode candidatar-se ao cargo.

Quanto a Jeroen Dijsselbloem, o antigo presidente do Eurogrupo, que teceu alguns comentários sobre os europeus do Sul e que gerou uma onda de indignação nestes países, parece ser o preferido por parte da Alemanha, contando também com o apoio dos países do norte da Europa e da Alemanha, bem como Olli Rehn.