FPSO BW Offshore recebe extensão do contrato para operar na Nigéria

O Abo FPSO tem trabalhado no campo Abo da Nigéria com a Agip da Eni desde o início da produção em 2003, o campo está localizado a cerca de 40 Km da costa nigeriana com a licença OML 125, na extremidade oeste do Delta do Níger, em uma profundidade de água de 550m 1.100m.

A Abo FPSO tem uma capacidade de armazenamento de 930.000 bbls, uma ca­pa­ci­dade de tratamento de óleo de até 45.000 bpd, uma ca­pa­ci­dade de injecção de água de 30.000 bpd e uma ca­pa­ci­dade de com­pressão de gás de até 48,4 mmscfd.