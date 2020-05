Fórum para a Competitividade defende “plano de reindustrialização”

O Fórum para a Competitividade aponta perspetivas particularmente negativas para os sectores dos serviços e turismo, num contexto de “fortíssima recessão” da economia mundial, e defende que um “plano estruturado de reindustrialização” daria “credibilidade” a Portugal no pós-pandemia.

“Para 2020, há consenso de que haverá uma recessão profunda, com recuperação provável, ainda que parcial, em 2021. Em termos sectoriais, as perspetivas são negativas em todos eles, sendo de destacar, pela positiva, a construção, onde a queda foi a menor e, pela negativa, os serviços, onde se atingiu um novo mínimo, e o turismo, com receitas reduzidas a quase zero em abril e maio”, lê-se nas “Perspectivas empresariais n.º 9”, relativas ao primeiro trimestre de 2020, hoje divulgadas pelo Fórum para a Competitividade.

Num texto constante do documento, e assinado pelo presidente da mesa da assembleia-geral do Fórum, Luís Mira Amaral, defende-se que “Portugal ganharia credibilidade se entretanto começasse a preparar um estruturado plano de reindustrialização do país para a fase pós-covid, assente na economia do conhecimento, na transformação digital e na economia circular”.

“Esse plano poderia obviamente ter algumas poucas infraestruturas de interesse para os bens transacionáveis (por exemplo ferrovia para a ligação à Europa), mas não poderá ser um plano de obras públicas naquela lógica (errada) da esquerda de que o investimento público é que vai salvar a nossa economia... E isso teria de ser complementado por políticas públicas amigas do crescimento e indutoras de bom investimento produtivo, que poderá regressar à Europa no quadro da referida reorientação das cadeias de valor”, sustenta o antigo ministro da Indústria e Energia.

Na mesma linha, o vice-presidente da Comissão Executiva do Fórum para a Competitividade nota que “as cadeias de valor vão encurtar-se (geográfica e corporativamente)”, o que “significa que muita produção retornará à Europa, por razões de autonomia e segurança estratégicas”.

“Como o SIFIDE [Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e ao Desenvolvimento Empresarial] está já montado, pequenos ajustamentos pragmáticos permitirão ter o instrumento operacional no curtíssimo prazo (um Sistema de Incentivos Financeiros à Regeneração Industrial Portuguesa)”, sustenta Jaime Carvalho Esteves.

Já na análise assinada pelo diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade lê-se que, “como seria de esperar, os dados de março e abril têm sido muito negativos” para a economia portuguesa: “As exportações de março ressentiram-se muito da quebra na produção automóvel, mas foram compensadas pela quebra das importações (em particular de vendas de veículos), o que até permitiu uma ligeira melhoria do défice comercial (151 milhões de euros)”, nota, ainda assim, Pedro Braz Teixeira.

Apontando um estudo da CIP -- Confederação Empresarial de Portugal que indica que “só 3% das empresas receberam apoio das linhas da covid-19”, Braz Teixeira afirma que “tem havido atrasos demasiado significativos quer na duração, quer no volume” dos apoios às famílias e às empresas, considerando que esta situação, assim como “a aposta no investimento público, é uma estratégia altamente errada para responder a esta recessão”.

“O investimento público, com todas as suas demoras (finalização de projectos, lançamento de concursos, etc.), é o pior instrumento possível para a recessão trazida pela covid-19. Não faz sentido estimular indiretamente a procura, muita dela até proibida ou limitada por lei, o que é necessário é apoiar directamente as famílias e as empresas, com o máximo de urgência”, sustenta.

Apesar do “elevado grau de incerteza associado a esta recessão, com traços ímpares de queda simultânea da oferta e da procura”, o organismo liderado por Pedro Ferraz da Costa prevê que em 2020 a economia portuguesa se contraia entre 4,0 e 8,0%.

O Fórum para a Competitividade é uma associação que reúne empresas e sócios individuais e que se apresenta como “uma instituição ativa na promoção do aumento da competitividade de Portugal, através de estímulos ao desenvolvimento da produtividade nas empresas”.

