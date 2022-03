Fórum da Bodiva aborda economia real

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) realiza, na próxima quinta-feira, o III Fórum, iniciativa em que vai abordar "A Bolsa como instrumento catalisador da economia real".

O evento decorre em formato virtual, propondo-se debater sobre as oportunidades e desafios de financiamento via bolsa, o impacto no crescimento económico, bem como o estágio de preparação do tecido empresarial público e privado, no âmbito do iminente lançamento do mercado accionista.

De acordo com o documento a que imprensa teve acesso, pretende-se congregar os principais intervenientes do mercado para o aludido debate.

Adicionalmente, é pretensão dos promotores apresentar ao mercado e público em geral o Relatório Anual dos Mercados BODIVA, bem como a performance dos "players" do mercado do ano transacto.

A Bodiva consta, este ano, no grupo de estruturas do Estado que vão ser privatizadas, sendo que no caso concreto da entidade gestora dos mercados regulamentados se vai colocar 30 por cento do seu capital para permitir a entrada