Fórum Africano deve aprovar mais de 100 projectos acima de 110 mil milhões

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) deverá aprovar mais de 100 projectos, num valor superior a 110 mil milhões USD, no Fórum Africano de Investimento, que se realiza em Abidjan, Costa do Marfim, na próxima semana.

O Fórum tornou-se "uma plataforma valiosa durante a qual o BAD atrai com sucesso investimento crítico para as necessidades em saúde, infra-estruturas e agricultura do continente, entre outras, num contexto de recuperação dos impactos da pandemia da COVID-19".

A terceira edição dos 'Market Days' do Fórum, os dias em que os investidores e os proponentes dos projectos se juntam para limar as arestas dos negócios, realiza-se em Abidjan, a sede do BAD, na próxima semana, e os organizadores antecipam uma procura acrescida, já que no ano passado a pandemia da COVID-19 impediu a realização dos encontros.

"Existe, para além disso, um consenso crescente segundo o qual o sector privado será indispensável para dar a dimensão e a rapidez necessárias para lidar de forma urgente com os muitos constrangimentos em vários sectores do continente", acrescenta-se no texto.

Entre os projectos que deverão ficar finalizados no encontro, o BAD salienta um investimento de 45 milhões USD na construção de uma fábrica de vacinas pré-aprovada pela Organização Mundial de Saúde, outro no sector do agronegócio (produção e empacotamento de leite) na África Austral, no valor de 50,2 milhões USD.

A mobilização do financiamento institucional, o papel das inovações disruptivas e a tecnologia financeira são outros dos temas em destaque no Fórum deste ano, cuja edição de 2019, na África do Sul, assegurou a assinatura de 57 negócios no valor de cerca de 68 mil milhões USD, entre os quais o projecto de exploração de gás natural no norte de Moçambique.

"O Fórum Africano de Investimento tem 118 negócios na calha de todos os oito membros fundadores, com um valor de investimento de mais de 110 mil milhões USD", quase 98 mil milhões de euros.