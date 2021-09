Focado no plano estratégico

Forjado na Comissão do Mercado de Capitais (CMC), onde exerce o cargo de administrador executivo (2016), Elmer Serrão presta (particular) atenção à organização interna da ARSEG, pois compreende haver necessidade de reestruturá-la, através da criação de áreas que permitam o cumprimento das atribuições (legalmente) incumbidas.

É perito em Regulação e Supervisão do Mercado de Capitais (pela Sérvulo & Associados/Sociedade de Advogados), por isso consta do (seu) plano estratégico a formação e contratação de quadros com perfil para o exercício da função de supervisão.

Outra particularidade que distingue o actual PCA da ARSEG dos antecessores é o facto de criar condições para a conclusão do processo de capacitação em termos de tecnologias de informação, bem como a adequação do diploma base do sector regulador, tendo em conta as transformações verificadas no sistema financeiro.

Elmer Serrão é licenciado em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto (UAN) e mestre em negócios internacionais pela School of Business and Management, National University, Los Angeles, Estados Unidos da América (USA).

Com uma carreira sólida no sistema financeiro, iniciada na CMC (2012), participa de várias formações ligadas ao sector, das quais se destacam Metodologias sobre Gestão e Desenvolvimento de Competências Comportamentais (Accenture Branch Holding B.V); Práticas de Governação Corporativa (London Stock Exchange Academy) e Programa Avançado de Gestão para Executivos, Católica Lisbon School of Business and Economics.

A carreira profissional de Elmer Serrão (que já foi técnico sénior e depois director do Gabinete de Supervisão e Contencioso da CMC) atinge o ponto mais alto em 2019 quando nomeado presidente do Conselho de Administração da ARSEG.