FMI propõe necessidade de “mudança significativa” no quadro institucional no Brasil

“Uma mudança significativa no quadro institucional é necessária para impor as fortes restrições orçamentais e promover políticas estáveis e sustentáveis”, refere um relatório emitido hoje pelo FMI que aborda os empréstimos dos governos estaduais.

“Os severos problemas de incentivos – com as fortes expectativas enraizadas de que o Governo federal deve sempre resgatar os governos subnacionais [estaduais] – requerem uma reforma compreensiva do quadro de empréstimos, acompanhado pelo fortalecimento da legislação de responsabilidade fiscal”, acrescenta o documento.

Nesse sentido, o FMI sugere algumas propostas que pretendem responsabilizar os governos e que, “caso adoptados, o quadro institucional iria introduzir um risco partilhado entre estados” e iriam “enfatizar as iniciativas de mercado”.

O FMI divide as propostas em dois grupos: um com medidas para uma “reforma significativa do quadro de empréstimos subnacional”, e outro com sugestões para “fortalecer o quadro de responsabilidade fiscal”.

Restringir garantias federais a casos excepcionais – ou mesmo a sua eliminação – e a limitação de empréstimos por bancos privados é a primeira das sugestões feitas pelo FMI, que propõe ainda um aumento da flexibilidade do acesso a fundos privados – através de bancos e mercado de capitais para a reforma do quadro de empréstimos aos estados brasileiros.