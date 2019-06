FMI prevê crescimento económico de dois dígitos para Moçambique

O representante do FMI em Moçambique, Ari Aisen, disse à agência de noticias AIM que o crescimento a médio prazo de Moçambique vai dar um salto significativo tendo em conta as receitas resultantes da exploração do gás natural.

“É importante gerir as expectativas, porque a arrecadação de receitas para os cofres do Estado ainda vai levar algum tempo, daí a necessidade de um exercício de paciência”, disse Aisen, citado pelo MacauHub.