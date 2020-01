FMI baixa projecção de crescimento mundial para 2019, 2020 e 2021

As novas estimativas constam da atualização ao ‘World Economic Outlook’ (WEO) do FMI, um relatório com previsões económicas mundiais divulgado hoje, e representam uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais para 2019 e 2020 e de 0,2 pontos percentuais para 2021 face às anteriores previsões de outubro do ano passado.

“A revisão em baixa reflecte sobretudo os resultados inesperados negativos da actividade económica em algumas economias de mercados emergentes, em particular a Índia, que levaram a uma reavaliação das perspectivas de crescimento dos próximos dois anos. Em alguns casos, esta reavaliação também reflecte o impacto de uma maior insatisfação social”, explica a instituição liderada por Kristalina Georgieva.

Pela positiva, o FMI refere que “o sentimento dos mercados foi estimulado por sinais de que a actividade industrial e o comércio internacional estarão perto da retoma; por uma reorientação geral no sentido de uma política monetária acomodatícia; por notícias intermitentemente favoráveis acerca das negociações comerciais entre os EUA e a China; e por menos receios quanto a um ‘Brexit’ sem acordo”.

Estes factores, sustenta, levaram a “algum recuo no contexto de exposição ao risco que prevalecia aquando da publicação do último relatório WEO, em outubro”, mas o facto é que “os dados macroeconómicos mundiais ainda não apontam sinais visíveis de que se esteja próximo de um ponto de inflexão”.

Segundo o FMI, embora a projecção de crescimento de base seja mais débil, a evolução desde o quatro trimestre de 2019 “deixa antever um conjunto de riscos para a actividade mundial menos tendentes a uma evolução negativa” que no anterior relatório de outubro de 2019.

“Estes primeiros sinais de estabilização podem persistir e eventualmente reforçar a ligação entre o consumo privado, que continua resiliente, e um aumento do investimento das empresas”, considera, acrescentando que “um impulso adicional poderá vir de uma dissipação das resistências idiossincráticas em mercados-chave emergentes, a par do efeito da flexibilização da política monetária”.