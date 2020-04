FMI alerta “provavelmente” mundo experimentará pior recessão desde os anos 30

O FMI (Fundo Monetário Internacional) informou hoje que o mundo poderá enfrentar uma crise prior que a grande depressão.

A economia global este ano provavelmente sofrerá a pior crise financeira desde a Grande Depressão, afirmou o (FMI). Os governos do mundo inteiro estão enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Por quanto, prevesse-se apenas uma “recuperação parcial” em 2021, mas isso está condicionado a uma melhoria da pandemia do novo coronavirus.

A organização sediada em Washington agora espera que a economia global se contraia em 3% em 2020. Entranto, em janeiro havia previsto uma expansão global do PIB (Produto Interno Bruto) de 3,3% para o ano curso.

″É muito provável que este ano a economia global sofra sua pior recessão desde a Grande Depressão, superando a verificada durante a crise financeira global há uma década”, informou a economista-chefe do FMI, no último relatório do World Economic Outlook.

Em janeiro, o FMI havia estimado um crescimento de 3,4% para o PIB global em 2021, neste novo adverso período foi revisto em até 5,8% (embora seja esperado que o crescimento venha de uma base mais baixa após a contracção projectada para 2020).

“Uma recuperação parcial está projectada para 2021, com taxas de crescimento acima da tendência, mas o nível do PIB permanecerá abaixo da tendência pré-vírus, com considerável incerteza sobre as forças da recuperação”, referiu Gita Gopinath economista-chefe do FMI.