FMI: adiar o IVA não é assim tão mau, mas só se for por um ou dois meses

O FMI mantém um tom francamente optimista no que tem a ver com o desenvolvimento e com a consolidação orçamental da economia angolana.

Max Alier, em declarações aos jornalistas, à margem do IX Fórum Banca, que decorre em Luanda, nesta manhã do dia 28 de Junho, voltou a reafirmar que a avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI) foi “positiva” e “muito favorável”, e que se mantém “o optimismo que o programa (EFF) vai ajudar Angola a melhorar o quadro macro-económico e financeiro”.

Na parte positiva, e nas palavras de Alier, há a destacar o grande esforço fiscal que foi feito. Do deficit orçamental acima dos 6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, Angola passou para um superavit acima dos 2%. Outro elemento a destacar, é a diminuição da inflação: o ano passado (2018) fechou nos 18% e, de acordo com as previsões, este ano poderá fechar nos 15%. No que tem a ver com o mercado cambial, “o diferencial entre o câmbio oficial e o paralelo passou de acima dos 150% para os 30%, registando-se o fim das filas nos bancos para a compra de divisas”.

Indagámos o representante do FMI em Angola sobre o que ainda falta fazer e sobre as fragilidades que o recente debate sobre o IVA revelou do tecido económico angolano. Max Alier respondeu-nos que “os desafios que Angola tem são importantíssimos e não se revolvem de um dia para o outro”, quanto à parte fiscal, a que o IVA diz respeito, “Angola tem vários desafios, a vida é alta e é igualmente alta a dependência que o País tem da receita petrolífera”. O FMI recomenda que se prossiga na consolidação fiscal, a que já ocorreu, e que deve ser mantida, e que a reforma do IVA caminha nesse sentido.

Na perspectiva do FMI, o IVA contribuirá para arrecadar impostos, mas, e tão importante quanto isso, para ampliar a base da receita e para fazer com que o Governo tenha uma menor dependência da receita petrolífera. Quanto ao atraso na implementação do IVA, Alier considera que é aceitável, “se há um atraso pequeno, de um, dois, três meses, para melhorar alguns aspectos técnicos, esse não é um problema, o que não se pode é adiar e adiar”. É oficial que o IVA vai entrar em vigor, e tal como afirmou o Presidente João Lourenço no seu discurso de abertura do VII Congresso Extraordinário do MPLA, ainda este ano, a 1 de Outubro.

Há ainda outros aspectos nas recomendações do FMI em que insistimos: o fim dos subsídios. Alier respondeu: “A nossa posição é clara, os subsídios aos combustíveis, à água e à electricidade são ineficientes, geram maior consumo e beneficiam principalmente as pessoas mais ricas, porque são os que mais consomem”, dito isto, reconhece que “o gasto é maior no total das famílias mais vulneráveis”, é por isso que o FMI recomenda que o fim dos subsídios seja acompanhado de programas de transferência de renda para apoio às famílias mais necessitadas, que é o que o Governo está a fazer em colaboração com o Banco Mundial, garantiu-nos Alier.

Para terminar, deixa a recomendação: “os subsídios são ineficientes, não ajudam e devem ser eliminados – de forma bem feita - e devem ser acompanhados por um programa de transferência de renda para o apoio às famílias mais necessitadas”.

O IX Forum Banca, nesta edição com o tema: “As reformas e desafios da banca angolana”, prossegue e terá discurso de encerramento de Rui Miguêns Oliveira, vice-governador do BNA.