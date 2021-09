Fitch mantém rating do BPI e melhora perspectiva

A agência de notação financeira Fitch confirmou o rating de longo prazo do BPI (BBB), mas reviu de negativo para estável o Outlook (perspectiva), de acordo com informação divulgada esta quarta-feira pela instituição.

De acordo com o Jornal Económico, a mesma informação refere que a revisão da perspectiva reflete a recente decisão sobre o rating do CaixaBank (BBB+), devido ao suporte institucional do rating de longo prazo (IDR – Issuer Default Rating) do BPI no CaixaBank. A dívida preferencial de longo prazo e os ratings de depósito do Banco BPI são avaliados um nível acima do IDR.

A revisão da perspectiva reflete uma recente acção de rating semelhante no Outlook do CaixaBank, diz a Fitch.

A agência de notação adianta, por outro lado, que o Viability Rating (VR) do BPI de bb+ não é afectado pela análise divulgada esta quarta-feira.

A alta probabilidade de suporte da matriz espanhola do banco, CaixaBank, em caso de necessidade, explicam a classificação atribuída pela Fitch.