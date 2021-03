Finibanco, VTB e BCI oferecem taxas de cambio mais atractiva

De acordo com a tabela do BNA divulgada ontem, 10 de Março, na base se encontra o Banco de Crédito do Sul, BCS, (641 Kz/USD), Banco Prestígio BPG (640 Kz/USD), Standard Chartered Bank Angola SCBA (638 Kz/USD) com as taxas mais alta do mercado.

O regulador do sistema financeiro bancário aconselha aos agentes económicos que necessitem de moeda estrangeira, a dirigirem-se sempre aos bancos comerciais ou às casas de câmbio autorizadas.

“Não realize operações de compra ou venda de moeda estrangeira na rua/mercado informal, pois tal acarreta muitos riscos e é ilegal” orienta a nota do BNA.