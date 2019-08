Fim de dupla tributação entre Angola e Cabo-Verde

Segundo o vice-primeiro-ministro de Cabo-Verde, Olavo Correia a iniciativa permitirá que os cabo-verdianos e angolanos “circulassem livremente entre os dois países”, segundo a agência noticiosa Inforpress.

“A única coisa que controlamos é a lavagem de dinheiro e a luta contra o terrorismo”, disse Olavo Correia, que também é ministro da Fazenda, à margem da reunião do Conselho de Concertação Social realizada na terça-feira em Praia, que analisou as directrizes do Orçamento Estadual para 2020. ano económico.