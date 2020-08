Fidelidade emite 22,6 mil milhões Kz de prémios brutos

A Fidelidade, terceira maior companhia com 14,62% de quota de mercado (logo a seguir a ENSA e a Saham Seguros) registou, em 2019, 22,6 mil milhões Kz referentes a prémios brutos, observando um crescimento de 57,8% (mais 8,2 mil milhões Kz) em relação ao período homólogo.

De acordo com o Relatório & Contas da instituição tornado público recentemente, dos prémios emitidos foi possível arrecadar 19,8 mil milhões Kz, assinalando um aumento de 19,8% face ao ano anterior (2018).

Assim sendo, a Fidelidade obteve um resultado ilíquido de 489 mil milhões Kz no exercício económico 2019, um aumento de 16%, em relação ao período anterior e 42 mil milhões Kz de activo líquido, havendo um aumento de cerca de 34% comparativamente a 2018, em que a empresa terminou o ano com 31,4 mil milhões Kz.

O documento ressalta ainda que o ramo Saúde, o maior da companhia, atingiu uma produção de 7,3 mil milhões Kz de prémios, sendo igualmente importante distinguir a produção alcançada pelo ramo Incêndio e outros danos com 7,6 mil milhões Kz.

Por outro lado, lê-se no documento, o ramo Acidentes de Trabalho arrecadou 1,8 mil milhões Kz. Por sua vez, o seguro Automóvel registou prémios no valor de 2,4 mil milhões Kz.

Salienta-se igualmente que o crescimento verificado no ramo Incêndio e outros danos, de acordo com Relatório & Contas da companhia está fortemente influenciado pelos prémios processados em um seguro de engenharia de cerca de 3,6 milhões Kz.

De resto, há ainda a destacar que o ramo Petroquímica, que faz parte do grupo Outros Ramos Não Vida obteve um crescimento de 13,5% mais 117 milhões Kz que no anterior.

Sinistralidade aumenta 11,9%

Entretanto, os custos com sinistros de seguro directo e resseguro aceite totalizaram cerca de 10 mil milhões Kz, um aumento de 11,9% em relação ao ano transacto.

Para este resultado contribuíram, fundamentalmente, segundo a companhia, o agravamento da sinistralidade do ramo Acidente e Doenças, que justifica 25,8% do aumento e a redução do ramo Incêndio e outros Danos em 17,33%.

No ramo saúde, por exemplo, procedeu-se a auditorias rigorosas para o controlo dos custos, mas não obstante, nota-se, como a maioria das clínicas privadas factura os custos médicos em USD, devido a desvalorização da moeda nacional em 2019, os custos com sinistros sofreram um aumento considerável face ao ano anterior.

Quando ao ramo Incêndio e outros Danos verificou-se uma redução 95% nos custos com sinistros, justificados pela regularização, em 2018, de um sinistro de grandes dimensões, ocorrido na Refriango com um custo total de 32,6 milhões USD.