Fidelidade e maior seguradora chinesa fecham acordo

A Fidelidade reforçou a sua estratégia de internacionalização ao assinar um acordo de colaboração com a China Reinsurance, a maior seguradora na China.

De acordo com o comunicado enviado às redacções, esta segunda feira, esta parceria contribuirá para a implementação de soluções de resseguro associadas a investimentos e projectos chineses em Portugal, Espanha, França, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Peru.

Assim, ambas as empresas pretendem estreitar o relacionamento institucional e comercial no âmbito da iniciativa “Belt and Road” (“Uma Faixa, uma Rota”), que visa desenvolver as relações entre a China e as principais economias. “Com esta colaboração será possível identificar oportunidades de investimento nestes países produtos e serviços da Fidelidade, que sejam adequados às necessidades nestes mercados alvo, bem como partilhar as melhores práticas comerciais e técnicas deste sector”, lê-se na nota.

A Fidelidade poderá assim diversificar o seu âmbito de actuação e desenvolver novas oportunidades de crescimento empresarial internacional, reforçando a sua oferta à comunidade chinesa presente em todo o mundo. Seguradora do Grupo Fosun, a companhia tem dedicado especial atenção à comunidade e empresas chinesas nos mercados onde está presente, posicionando-se actualmente como a seguradora de referência.