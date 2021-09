Feira realça o potencial económico da Baía Farta

Várias toneladas de diversos produtos do campo e do mar das cooperativas agrícolas dos ex-militares e associações de pescadores artesanais são expostos, de Sexta-feira a Domingo, numa feira promovida pela Administração Municipal da Baia Farta

Citado pelo Jornal de Angola, o administrador municipal adjunto da Baia Farta, Inácio Camungambue, diz que o certame tem o objectivo de juntar produtores da localidade para uma maior troca de experiências sobre a cadeia de produção de bens alimentares obtidos no mar e no campo e promover o potencial económico do município.

A feira acolhe 50 expositores, dos quais apenas 20% operam nas áreas do comércio de alimentos e bebidas, bem como serviços nas áreas da banca, tecnologia, seguros, indústria, construção civil, obras públicas, agricultura, imobiliária e hotelaria e turismo.

A organização conta receber, ao longo do certame, além de empresários, líderes das associações comunitárias e outros.