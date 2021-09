Feira do Luau arrecada 30 milhões de kwanzas

Mais de 30 milhões Kz foram arrecadados na Feira do Luau, realizada nos dias 27 e 28, no município do Luau, província do Moxico. Participaram do evento 40 expositores locais e visou saudar os 56 anos desde a elevação à categoria de município feita a 28 de Agosto de 1965.

O evento que decorreu sob o lema, "Agricultura e Turismo, Factores Decisivos para o Desenvolvimento Sustentável das Populações”. Vários produtos agrícolas foram expostos, com destaque para o bombó (mandioca sob secagem), frutas, hortícolas, peixe, bem como os serviços da Administração Geral Tributária (AGT), Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e do Banco Internacional de Crédito (BIC) noticiou o Jornal de Angola.



O governador do Moxico, Gonçalves Manuel Muandumba, enalteceu a organização do evento e sublinhou que a realização de feiras municipais tem como objectivo sensibilizar os agricultores e empreendedores agropecuários sobre a importância que representa o sector na economia do país e da província em particular.



Para , Gonçalves Muandumba, eventos desta natureza vão ajudar a determinar e identificar elementos do sector agro-pecuário do município, permitindo, deste modo, o melhor conhecimento e aproveitamento das potencialidades locais. Gonçalves Muandumba afirmou que a realização da feira vai obrigar o Governo da Província e as administrações municipais locais a tomarem medidas práticas e dinâmicas no sentido de incrementar assistências técnicas aos agentes agrícolas e pensar numa agricultura mais desenvolvida e comercial.



A inauguração em breve do Instituto Médio Agrário do Luau, segundo o governador, é uma prova de que o se pretende dar prioridade ao sector agropecuário local, envolvendo mais jovens para, de forma séria, empenharem-se na implementação dos projectos.



O responsável da Associação Kuyuca, André Kuyuca, mostrou-se satisfeito com a realização de feiras, mas pediu maior celeridade na concepção dos créditos agrícolas para facilitar o fomento da agricultura na região. O mau estado das vias de acesso foi apontado como sendo uma das principais preocupações, pelo facto de ser um encrave na transportação dos produtos.Na província, actividades de género foram já realizadas nos municípios do Leua, Camanongue, Cameia e Luacano.