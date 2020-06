Fed volta a não mexer nas taxas de juro mas antecipa quebra de 6,5% no PIB dos EUA

Depois de ter anunciado em março dois cortes (primeiro de 50 pontos base e depois de 100 pontos base) na federal funds rate, devido aos riscos económicos inerentes à pandemia da Covid-19, e depois de em Abril ter mantido a taxa de juro inalterada perto de zero, a Reserva Federal dos Estados Unidos voltou a manter a taxa de juro inalterada perto de zero, indicando que assim deverão continuar até 2022. Por outro lado, o organismo antecipou uma quebra de 6,5% no PIB dos EUA.

De acordo com o comunicado da Fed, emitido esta quarta-feira, foi decidido “manter a taxa dos federal funds entre 0 um quarto percentual”. “[Fed] espera manter essa taxa até ter certezas de que a economia resistiu aos eventos recentes e caminho para alcançar as suas metas máximas de emprego e estabilidade de preços”, lê-se.

“O surto do novo coronavírus está a causar tremendas dificuldades económicas e humanas nos Estados Unidos e no mundo. O vírus e as medidas tomadas para proteger a saúde pública levaram a acentuadas quebras na actividade económica e a um aumento nas perdas de empregos. A procura mais fraca e os preços do petróleo significativamente mais baixos estão a manter a inflação dos preços ao consumidor. As condições financeiras melhoraram, reflectindo em parte as medidas políticas para apoiar a economia e o fluxo de crédito para as famílias e empresas dos EUA”, acrescenta o comunicado do organismo liderado por Jerome Powell.