FED garante regresso dos correspondentes bancários americanos a Angola

Uma delegação da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos esteve em Luanda numa visita de 48 horas para um encontro com o governador do Banco Nacional de Angola (BNA) e com o ministro das finanças para abordar assuntos relativos à recuperação da moeda norte-americana nas operações bancárias.

À saída da Cidade Alta, num breve encontro de cortesia com o Presidente da República, João Lourenço, o FED deu luz verde à retomada da relação de bancos correspondentes norte-americanos com instituições financeiras angolanas, sem, no entanto, avançar uma data, noticiou a Rádio Nacional de Angola.

Aos microfones da RNA, a embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Fite, afirmou que a retomada da correspondência entre bancos angolanos e americanos, suspensa desde 2016, está a ser analisada pelos Governos de Washington e de Luanda, sem que esteja ainda qualquer data marcada.