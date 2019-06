Farfetch será uma das fundadoras da Libra, a moeda digital do Facebook

A Farfetch vai participar activamente no processo técnico, arquitetural e de desenvolvimento operacional da Libra Association como um dos seus membros fundadores”, explica o unicórnio fundado pelo português José Neves, em comunicado.

A rede social detida por Mark Zuckerberg anunciou esta terça-feira, a criação de um novo consórcio com várias empresas de diferentes sectores, cujo objetivo é lançar uma a criptomoeda ‘Libra’, que apenas deverá ser lançada no próximo ano, segundo avança o ‘The Wall Street Journal’.

Desta parceria fazem parte empresas como a Uber, PayPal, Visa, MasterCard, Vodafone, eBay, Spotify, Lyft e a Booking Holding, sendo que o propósito da união é fazer com que os utilizadores realizem transferências com a moeda virtual, dentro ou fora das aplicações do Facebook, onde se incluem Instagram e Whatsapp.

“Estamos há muito tempo a olhar para a tecnologia do blockchain para ajudar a resolver alguns dos temas da indústria da moda”, acrescenta Stephanie Phair, Chief Strategy Officer da Farfetch.