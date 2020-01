Faltam cinco dias para o fim do prazo para o pagamento do IPU

O Imposto Predial Urbano incide sobre o valor patrimonial do imóvel ou sobre o rendimento gerado pelo seu arrendamento. O período de pagamento decorre de 1 a 31 de Janeiro de 2020, sendo que os contribuintes devem dirigir-se à Repartição Fiscal da área de localização dos imóveis.

Os contribuintes possuem a prerrogativa de efectuarem o pagamento em duas prestações, se assim o desejarem, devendo a segunda prestação ser efectuada durante o mês de Julho.

Para os imóveis não inscritos, os titulares devem apresentar a Declaração Modelo 5 do IPU, de modo a que possam proceder à inscrição. Sempre que possível, a declaração deverá ser acompanhada de documentos que auxiliem na descrição do imóvel, nomeadamente; a memória descritiva, a planta do imóvel, a certidão ou o título de propriedade horizontal, o contrato promessa de compra e venda, ou ainda o termo de quitação. Porém, a ausência dos referidos documentos não impede a inscrição do imóvel, podendo o titular apresentá-los posteriormente.

Os imóveis com valor até 5 Milhões Kz estão isentos do pagamento do Imposto Predial Urbano. Acima deste valor, é apenas pagável a diferença, sobre a qual se aplica uma taxa de 0.5%.

Para a avaliação do valor patrimonial do imóvel, pela Administração Geral Tributária, são tidos em conta factores como; a localização, a idade do imóvel, a disponibilidade de serviços (água, luz e saneamento básico) e ainda a área de construção do imóvel. A junção destes coeficientes determina o resultado da avaliação (acima ou abaixo de 5 milhões Kz).