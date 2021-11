Falta de liquidez enfraquece mercado de capitais africano

Os principais índices bolsistas africanos registaram em 2020 um montante de 4,6 mil milhões USD uma variação negativa de 1,9% face ao período homólogo onde foram levantados 4,7 mil milhões USD segundo os cálculos do Mercado com base os dados divulgados pelo CEO da Eaglestone Pedro Neto.

De acordo com CEO, nos últimos três anos assiste-se uma redução dos principais índices africanos sendo que as bolsas de valores de Joanesburgo “JSE” Egipto “EGX”, Nigéria “NISE” e Marrocos “MASI” e Maurícias “SEM” têm sido a mais activas no continente.

Na última década, a bolsa de valores de Joanesburgo “JSE” é a que mais operações (ofertas inicias) realizou, com um montante de 60,3 mil milhões USD, seguido pela Egyptian Exchange (EGX) com 90 operações com um montante transaccionado de 5,3 mil milhões USD, a Nigerian Stock Exchange “NISE” situa-se na terceira posição com 4,2 mil milhões USD transaccionados decorrente de 34 operações.

Maiores praças financeiras africanas

O continente africano congrega 29 bolsas de valores, representando 38 mercados de capitais de nações que albergam mais de 1200 empresas. A Egyptian Exchange (EGX), fundada em 1883, a JSE fundada em 1887 e a Bolsa de valores de Casablanca de Marrocos são conhecidas como a mais antigas bolsas de valores da África.

A bolsa de valores de Joanesburgo é a maior bolsa de valores da África, situada em Sandton, Joanesburgo, África do Sul. O número de empresas listadas neste mercado é de 472. A capitalização de mercado da JSE esta avaliada em 1,007 trilhões USD.

A nível de ranking mundial a bolsa sul africana ocupa 17ª das maiores bolsas do mundo. Os índices mais importantes é o FTSE/ JSE All Share Index.

O JSE possui um mercado onde os valores mobiliários podem ser negociados livremente de acordo com um procedimento regulamentado. O mercado não apenas canaliza fundos para a economia, mas também fornece aos investidores retornos sobre os investimentos na forma de dividendos.

A bolsa sul-africana (JSE) possui uma outra praça “Alternative Exchange” dedicada às empresas de pequena e de médias dimensões.

A bolsa de valores da Nigéria “NISE” é a segunda bolsa mais cotada no continente africano, com uma capitalização de mercado 26,2 trilhões ₦. Neste ano a Bolsa de Valores da Nigéria foi totalmente desmutualizada, passando de uma entidade sem fins lucrativos de propriedade de um membro para uma entidade com fins lucrativos de propriedade dos accionistas.

A NISE conta com um total de 161 companhias, com oito empresas nacionais no quadro premium, 144 empresas no conselho principal e quatro no quadro mercado de valores mobiliários alternativo (ASEM).

A fim de incentivar o investimento estrangeiro na Nigéria, o governo aboliu a legislação que impede o fluxo de capital estrangeiro para o país. Isso permitiu que corretores estrangeiros se alistem como negociadores na bolsa de valores nigeriana, e investidores de qualquer nacionalidade são livres para investir.

As empresas nigerianas também têm permissão para listas múltiplas nos mercados externos.

A terceira bolsa a nível do ranking africano é a Namibian Stock Exchange (NSX), situada em Windhoek com um valor de mercado 2 trilhões rands.

Em Abril de 2018, havia 44 empresas listadas na bolsa de valores. Além disso, existem 33 empresas com mais de uma listagem e 24 empresas listadas no JSE na África do Sul.

As bolsas africanas padecem, no entanto, de um problema. A falta de liquidez é a grande barreira à entrada de mais investidores internacionais.

“O facto de a liquidez ser reduzida em muitos mercados, acaba por ser uma condicionante para a gestão e implica que o maior investimento seja em países como a África do Sul e o Egipto, que são as duas Bolsas mais líquidas”, refere Teresa Pinto Coelho, gestora do fundo de acções africanas BPI África.

Análise da ASEA

De acordo com a Associação Africana das Bolsas de Valores (ASEA), o impacto mais visível, até agora, tem sido causado pela incerteza criada pela pandemia, que levou a uma corrida dos investidores aos mercados para a negociação de títulos perante a queda acentuada da rentabilidade empresarial.

Outro factor negativo aos mercados de capitais, resultantes da pandemia, têm que ver com o trabalho remoto que, ao se assumir como um ‘novo normal’, “aumenta os riscos de segurança cibernética para todos os participantes do mercado.

Além disso, a volatilidade e/ou iliquidez em certas classes de activos, juntamente com altos níveis de resgates, podem tornar difícil para os gestores de fundos cumprirem as suas obrigações contínuas para com os titulares de acções”, avisa o organismo continental.