Falta de divisas e baixo poder de compra paralisam indústria de bebidas, alerta AIBA

Numa entrevista à Lusa, o executivo descreveu a que passos se encontra a indústria: “Temos, neste momento, fábricas que estão paradas, outras que produzem a menos de 50% da sua capacidade de produção por causa desta conjuntura económica.”

O mesmo relatou, também, o poder de compra diminuiu o que resultou na baixa de consumo de cerca de 50 %, entre os dois últimos anos.

Entre os factores que contribuem para a situação, alertou para falta de divisas e a quebra do poder de compra. “Nos últimos tempos, a necessidade de divisas aumentou de forma brutal porque os recursos diminuíram bastante, fruto da descida de preços do petróleo”, justificou ao jornal português.

Por outro lado, parte das matérias-primas como rótulos, as embalagens, as tampas, as latas, as garrafas já estão a ser produzidas no País, com excepção do gritz’ (milho usado na produção de cerveja), o malte, o açúcar e a polpa de fruta.

Manuel Sumbula, disse ainda que a exportação “é uma estratégia”, mas “não é solução de momento para sair da crise”. Uma vez que, elevados custos de produção (auxílio de geradores, estações de tratamento de água) automaticamente encarecem o produto e tornam as bebidas pouco competitivas.