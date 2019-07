Facebook multado em 5 mil milhões de dólares nos EUA

A multa está relacionada com questões de privacidade, um dos grandes problemas do Facebook nos últimos meses e resulta de um acordo entre as suas entidades.

Depois de se ter tornado um dos grandes sucessos da era internet a empresa de Mark Zuckerberg é agora uma das tecnológicas mais criticadas e no último ano os problemas de segurança e as falhas de privacidade atingiram fortemente a empresa criada por Mark Zuckerberg que ainda luta para ultrapassar o escândalo que resultou do acesso aos dados por parte da Cambridge Analytica e que já valeu muitas críticas, inquéritos e multas.