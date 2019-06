Facebook anuncia centro de engenharia europeu

De acordo com o vice-presidente do Facebook para Europa, Médio Oriente e África, Nicola Mendelsohn, os novos postos de trabalho demonstram “não só o compromisso da empresa com o Reino Unido”, mas também a determinação da tecnológica em fazer “todo o possível” para que a rede social “seja um lugar seguro”.

No total, serão mais de 3.000 as pessoas que trabalham no Facebook em Londres, incluindo os novos colaboradores.

Trata-se do maior núcleo de engenharia que o gigante tecnológico possui fora dos Estados Unidos, escreveu o Notícias ao Minuto.