EY adia debate sobre o IVA

A decisão decorre do facto de, em face de potenciais alterações inerentes ao processo de implementação do IVA em Angola, não estarem reunidas condições para que os objectivos da conferência - de promover a discussão e reflexão sobre o tema -, possam ser alcançados.

A Conferência “IVA – o novo paradigma tributário em Angola” assegurará a discussão de temas pertinentes e estratégicos, como “Os desafios do IVA em Angola”, “Impacto transversal do IVA nas organizações”, e ainda “O IVA e a digitalização: importância para a relação AT/ Contribuintes”.

Num cenário de mudanças no sector económico do país, o Ciclo “Moldar o Futuro” assume-se como um contributo da empresa, visando a partilha de experiências e o fomento da discussão em torno dos temas centrais da agenda de crescimento económico de Angola.

O ciclo apresenta assim mais uma conferência depois do sucesso das duas primeiras, uma ligada ao sector do Petróleo e Gás, e a outra com o tema “O Caminho para a diversificação”. A estes, juntam-se outros de cariz mais específico, a Academia EY e a recorrente realização de Executive Breakfasts onde se tratam num ambiente mais intimista, vários temas como Tributação, Fiscalidade, Recursos Humanos, Gestão de Risco e outros assuntos que dominam o dia-a-dia da nossa economia.