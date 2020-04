ExxonMobil adia exploração de gás natural em Moçambique

O instituto Nacional de Petróleos (INP) de Moçambique manifestou-se, ontem, desapontado, com o adiamento da exploração de gás natural pela ExxonMobil, no Norte de Moçambique.

De acordo com uma nota da INP, o adiamento sem prazo deve-se a um corte da ExxonMobil, em 2020, nas despesas de capital em 30% e nas despesas operacionais, em 15%, devido à queda dos preços do petróleo e derivados - provocada pelo excesso de oferta e baixa procura, com a pandemia da Covid-19 -, anunciou na semana passada a petrolífera norte-americana.

Para o INP, o adiamento da decisão final de investimento terá como consequência imediata o atraso do início na implementação do Projecto Rovuma LNG e exportação de GNL, inicialmente prevista para 2025.

“Estamos naturalmente desapontados, mas, como sabe, a decisão final de investimento é tomada pelos investidores, tendo sempre em conta as condições objectivas do mercado e outros”, lê-se na nota do INP.