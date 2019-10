Exxon Mobil já investiu 30 mil milhões USD em Angola

Exxon Mobil investiu em 27 anos, desde 1992, mais de 30 mil milhões USD em projectos de exploração de blocos petrolíferos no país, declarou ontem, em Luanda, o director de Relações Públicas e Governamentais da companhia.

Armando Afonso divulgou estes dados no acto de distribuição do livro “Petróleo e Gás Natural” no Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC), adiantando que, desde 2003, que a companhia produziu mais de dois mil milhões de barris de petróleo no país.

A ExxonMobil detém uma participação de 40% no Bloco 15, que conta com um potencial de recursos recuperáveis de cerca de quatro mil milhões de barris de petróleo bruto.

O desenvolvimento desse bloco centra-se no projecto Satélites do Kizomba Fase 2, que inclui ligações submarinas para os Navios Flutuantes de Produção, Armazenamento e Descarregamento (FPSO) Kizomba B e Mondo. A publicação reeditada pela companhia narra a história da matéria-prima desde a antiguidade, os conceitos básicos sobre gás natural e não convencional, as empresas que se destacaram na exploração de reservatórios e como o combustível ganhou notoriedade no mundo.