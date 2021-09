Exportações de arroz caíram para quase 4,0 milhões de toneladas

Os futuros de arroz bruto de Chicago foram negociados em torno de 13,6 USD por cem pesos, não muito longe de uma alta de 4 meses atingida em meados de Setembro, à medida que os suprimentos do Vietname foram interrompidos pela escassez de “contêineres” e restrições lideradas por pandemia.

As exportações de arroz nos primeiros oito meses caíram 13,4% ano a ano, para quase 4,0 milhões de toneladas, informou a Alfândega do Vietname em comunicado.

Soja

Os futuros de soja de Chicago pairavam abaixo de 13 USD o bushel, perto de uma baixa de 9 meses de 12,6 USD em 9 de Setembro, à medida que os comerciantes monitoravam as exportações dos EUA e a temporada de colheita.

Os agricultores do Centro-Oeste americano vêm colhendo culturas de soja há semanas sem contratempos, levantando preocupações sobre acúmulos de estoques em um momento em que as operações nos portos exportadores nos EUA, o Golfe ainda não havia se recuperado totalmente do impacto dos furacões recentes.

Açúcar

Os futuros de açúcar bruto no ICE têm sido negociados em torno de 19 centavos por libra, como um dólar mais forte dos EUA e as perspectivas de maiores volumes de exportação da Índia compensam parcialmente as preocupações sobre o impacto da seca e das geadas nas culturas brasileiras e da maior demanda dos EUA.

A Associação Indiana de Usinas de Açúcar disse que a Índia, o segundo maior produtor mundial de açúcar, pode exportar 6 milhões de toneladas da commodity na temporada 2021-22 a partir do próximo mês, desde que os preços globais permaneçam estáveis. Enquanto isso, espera-se que os EUA importem 3,21 milhões de toneladas curtas para a temporada a partir de Outubro, um aumento em de 3,13 milhões, de acordo com oDepartamento de Agricultura dos EUA(USDA).

Milho

Os futuros de milho de Chicago têm sido negociados em torno de 5,3 USD o bushel, acima de uma baixa de 8 meses de 4,9 USD atingido na segunda semana de Setembro, com expectativas de que os custos mais altos de trigo empurrariam mais procura de ração para o milho. Ainda assim, o Conselho Internacional de Grãos elevou a sua previsão para a safra global de milho 2021/22, reflectindo uma perspectiva melhorada para os EUA e a Ucrânia.