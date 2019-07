Exploração de rubis em Moçambique em ascensão

A Gemfields estabeleceu uma joint venture com a Mwiriti Limitada, com registro moçambicano, para explorar e aproveitar as oportunidades decorrentes de 12 licenças Greenfield actualmente detidas pela Mwiriti.

Sob os termos do acordo de joint venture, a Gemfields contribuirá com sua comprovada experiência em exploração e desenvolvimento de projectos juntamente com financiamento apropriado com vistas a ampliar os sucessos alcançados em rubis moçambicanos, onde a colaboração de Gemfields e Mwiriti trouxe benefícios consideráveis ​​para a economia regional e comunidades locais.

Mwiriti contribuirá com seis aplicações para concessões de mineração e seis licenças de exploração para ouro e minerais variados.