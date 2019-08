Expansão da economia da zona euro não chega para compensar inflação aquém da meta

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro em cadeia abrandou para 0,2% no segundo trimestre, que compara com os 0,4% registados nos primeiros três meses do ano, e 1,1% em termos homólogos. No entanto, o contributo do primeiro trimestre deverá balançar o enfraquecimento entre abril e junho.

“O crescimento no primeiro trimestre foi claramente uma surpresa positiva, e, e em conjunto, os dados do PIB do primeiro semestre do ano ainda apontam para uma economia numa fase de expansão, mesmo que o ritmo seja bastante lento”, sublinha Jan von Gerich, analista da Nordea Markets, numa nota de research. “Se o crescimento continuar no ritmo de 0,2% no segundo semestre do ano, aproximadamente em linha com o recente PMI de produção composta, o PIB crescerá pouco mais de 1% em 2019, o que não é um desastre, mas o suficiente para trazer a inflação de volta à meta do BCE”, acrescenta.

Segundo Aline Schuiling e Bill Diviney, economistas do Abn.Amro, a desaceleração do crescimento contribuiu o regresso a factores temporários que contribuíram para o crescimento no primeiro trimestre. “Para começar, as matrículas de carros novos recuperaram no primeiro trimestre, depois de terem sido caído no segundo semestre de 2018, devido à introdução de novos padrões de emissões. Além disso, a actividade de construção subiu com o clima ameno de inverno”, identificam, destacando que os dados mensais de actividade não recuperam, enquanto vários indicadores de sentimento diminuíram.

Ainda que os dados sobre o desempenho da economia tenham ficado em linha com as estimativas dos analistas, a inflação ficou aquém da expectativa. A inflação na zona euro no mês de julho apresentou uma ligeira quebra, fixando-se em 1,1%, depois de no mês de junho de ter situado em 1,3%.

“Dada a ausência de uma tendência de alta na inflação, o fraco crescimento do PIB e os riscos de crescimento apontando para o lado negativo, o BCE provavelmente anunciará todo um pacote de medidas de estímulo na reunião de setembro”, realça Jan von Gerich.

Aline Schuiling e Bill Diviney sinaliza que o menor dinamismo da manufactura se deverá estender às exportações da zona do euro e na actividade industrial e também deixará cada vez mais a marca no sector de serviços e na procura doméstica.

“Como resultado, esperamos que a economia permaneça próxima da estagnação no segundo semestre de 2019. Combinado com pressões inflacionistas fracas), isto reforça a necessidade de um novo pacote de medidas de estímulo pelo BCE”, acrescentam.