Executivo disponibiliza 17,6 mil milhões Kz para financiar compras de bens de consumo nacional

Os ministérios da Economia e Planeamento, Comércio e Indústria e da Agricultura e Pescas reuniram, hoje, no auditório do Instituto Nacional de Estatística (INE), em Luanda, com os empresários do sector agroalimentar para apresentar o roteio da operacionalização da linha de financiamento de compras de bens de consumo de origem nacional.

No encontro, os ministérios, representados pelos secretários de estado, fizeram saber que o governo dispõe de 17, 6 mil milhões Kz, para financiar a compra de produção de bens agroalimentar nacional, no âmbito da implementação das medidas imediatas de alívio económico.

Com efeito, foi lançado no dia 13 de Abril do corrente ano, o portal alívio.org., onde foi, até 30 de Abril, submetido um total de 1964 mil candidaturas de várias categorias, como operadores de comércio e distribuição: 1016 candidaturas; pequenas e médias empresas do sector agropecuário e pescas: 506; cooperativas familiares 139; industria transformadora: 223 e sociedade de microcrédito: 80 candidaturas.

Segundo o PCA do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), Arnito Agostinho, que falava em representação do executivo, depois da validação do contrato, através do INAPEM e IDA, entre o comprador e o operador de distribuição, o documento é entregue ao banco que se comprometerá pagar na totalidade o valor da venda. O dinheiro não será entregue ao operador do comércio e distribuição, mas sim directamente a quem lhe fornece os bens, nesse caso o produtor. Entre o operador do comércio e distribuição e o BDA será celebrado um contrato de empréstimo, onde, o primeiro, se obriga a reembolsar, em 24 meses, o valor concedido à uma taxa de juro de 9%, com um período de carência de seis meses.

“Acabamos de receber contributos valiosos dos empresários e a partir da próxima semana vamos trabalhar já em contacto directo com esses que manifestaram a vontade de serem beneficiados com esta linha de crédito”, referiu Arnito Agostinho.

Do conjunto de preocupações, os empresários pediram acções concretas e rápidas para devolver à economia a dinâmica que há muito vem reclamando.

A classe empresarial apresentou uma série de reclamações e sugestões sobre os constrangimentos que a mesma enfrenta, factores que têm condicionado a melhoria do ambiente de negócios a nível nacional, especificamente a formação de preços.

Outro aspecto levantado tem a ver com a necessidade de melhoria da capacidade técnica de avaliação de projectos de investimento, sobretudo, no domínio da agropecuária, pescas, indústria e transporte.