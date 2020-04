Executivo avança 8 medidas de consolidação orçamental

O Ministro de Estado da Coordenação Económica, Manuel Nunes Junior, avançou que serão implementadas várias medidas no âmbito da revisão do actual Orçamento Geral do Estado (OGE 2020), no final da 3ª Reunião Ordinária, no centro de Convenções de Talatona (CCTA), sob orientação do Presidente da República, João Lourenço.