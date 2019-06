Executivo aprova plano para a subida da água, electricidade e combustíveis

Segundo um comunicado da Comissão Económica do Conselho de Ministros, reunida ontem e liderada pelo Presidente da República, João Lourenço, é importante esclarecer os cidadãos sobre o ajustamento nos preço da água, electricidade bem como dos combustíveis.

O comunicado da Comissão Económica diz ainda que os ajustamentos previstos enquadram-se nos esforços empreendidos pelo Governo com vista a garantir a sustentabilidade destes sectores, bem como das medidas em curso que visam repor o poder de compra das famílias mais desfavorecidas.

Entretanto para mitigar o impacto da alteração das tarifas da água, electricidade, transportes públicos e combustíveis, a Comissão Económica começou por analisar um “projecto integrado de transferências sociais monetárias.

“A alteração dos tarifários, processo em curso desde Agosto de 2018, terá implicações no custo de vida de modo geral, com maior impacto sobre as famílias mais pobres, daí o Executivo estar a trabalhar para reforçar o sistema de protecção social, particularmente no patamar da protecção social de base, não obrigatório e não contributiva”, indica ainda o documento da Comissão Económica do Conselho de Ministros.

Dizer que o projecto integrado de transferências sociais monetárias conta com um financiamento do Banco Mundial de 320 milhões USD e terá um período de implementação de 4 anos, podendo beneficiar até um milhão de famílias em todo país..