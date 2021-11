Executiva por excelência

Amanda Blanc é a CEO (Chief Executive Officer) do Grupo Aviva Plc, uma das principais sociedades de seguros no Reino Unido e integra o FTSE100 (designação colectiva das cem maiores empresas britânicas). Descrita como uma executiva carismática, está habituada a exercer cargos de elevada responsabilidade nas empresas por onde passa.



Antes de chegar ao topo da gestão, desempenha a função de administradora não executiva e presidente do Comitê de Governança do Grupo Aviva Plc (Janeiro - julho 2020). Neste período, é igualmente consultora sénior da Trôv seguros, uma insurtech (startups focadas no cliente das seguradoras por intermédio de sistemas digitais).



A adaptação no board da Aviva Plc ocorre com naturalidade, pois transporta a experiência acumulada na Zurich Insurance Group, EMEA & Global Banking, onde também exerce o cargo de CEO (2018 - 2019). Ainda no grupo sueco, Amanda Blanc preside a Zurich Insurance Plc, uma das cinco seguradoras de ultra-alto risco na Irlanda.



O ingresso de Amanda Blanc na Zurich Insurance Group deve-se ao trabalho desenvolvido no Grupo AXA, onde entra em 2011, tendo sido designada CEO no Reino Unido e Irlanda (2016 - 2018). Delineia e executa a estratégia de reversão da situação deficitária da empresa, que (rapidamente) passa para a segunda posição do mercado.



A trajectória profissional de Amanda Blanc consta o cargo de vice-CEO na Towergate Insurance Broker; presidente do sindicato Lloyd's de Londres ERS e executiva na Groupama, Ernst & Young. Foi presidente da Association of British Insurance; Chartered Insurance Institute; Insurance Fraud Bureau e da General Insurance Committee da ABI.



Licenciada em história moderna (University of Liverpool) e mestre em administração de empresas (Leeds University Business School), Amanda Blanc faz parte das 100 mulheres mais influentes do mundo (Revista Forbes 2020) e figura da lista das 100 executivas (Yahoo Finance 2019). Foi duas vezes eleita executiva do ano (2013 e 2015) Reino Unido.